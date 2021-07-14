Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и ослаблением евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 8 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,2175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 28,9 тыс. сделок почти на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,94—74,38 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,7725 рубля, увеличившись на 25 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 4,5 тыс. сделок на 308,4 млн евро по курсам от 87,295 до 87,875 рубля за евро.

Большую часть дня рубль торговался вблизи уровня 74 за доллар, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Во второй половине торгов пара доллар/рубль протестировала указанную отметку, однако, как и днем ранее, не смогла удержать позиции.

«К окончанию рабочего дня рубль укреплялся примерно на 0,2% к USD. Плюсовую динамику демонстрировало и большинство аналогов российской валюты на развивающихся рынках. Поддержку валютам EM оказывала глобальная фиксация прибыли по доллару после того, как накануне индекс USD был близок к максимумам начала апреля текущего года, отыгрывая рекордное ускорение инфляции в США», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

