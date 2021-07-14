В первом полугодии 2021 года рост объемов вложений физических лиц в ценные бумаги, отмечаемый с 2020 года, продолжился. При этом во II квартале текущего года наблюдалось изменение предпочтений населения в пользу акций российских эмитентов: вложения в акции компаний РФ выросли почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом (до 130 млрд рублей) и снизились в 4,6 раза в бумаги иностранных эмитентов (до 41 млрд). Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России за май — июнь.

«В частности, в апреле объемы чистой покупки акций резидентов физическими лицами составили 72 млрд рублей (указанный масштаб операций наблюдался ранее лишь в июне и сентябре — октябре 2020 года). Тенденция была во многом обусловлена благоприятной конъюнктурой на финансовых рынках: укреплением курса рубля (за квартал на 4%), ростом цен на нефть (на 18%), ожиданиями по выплатам дивидендов российскими компаниями, быстрым ростом индекса Московской биржи», — отмечается в обзоре.

В ЦБ допускают, что увеличение вложений физических лиц в ценные бумаги резидентов потенциально могут несколько увеличить волатильность указанных бумаг.



Всего за первые пять месяцев 2021 года, по данным депозитарного учета, приток средств физических лиц в ценные бумаги составил 456 млрд рублей. Как поясняет регулятор, увеличение вложений в 2021 году было обеспечено во многом приростом объемов инвестиций физических лиц в акции: за первое полугодие 2021 года — 412 млрд рублей (по данным Мосбиржи и «СПБ биржи»), что сопоставимо со значением за весь 2020-й — 503 млрд рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

