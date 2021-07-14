Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в июне 2021 года снизилась до 19%, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России за май — июнь.



«Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в мае выросла на 0,1 процентного пункта, а в июне не изменилась и к концу отчетного периода составила 19%. При этом объем вложений нерезидентов в мае вырос на 49 млрд рублей, а в июне — на 42,5 млрд рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ-ПД на конец июня 2021 года — 29,1%, за май — июнь прирост составил 0,1 п. п., а объем их вложений увеличился на 94 млрд рублей», — отмечается в обзоре.



В мае — июне вложения нерезидентов в абсолютном выражении показали прирост на 91,5 млрд рублей. Отмечается, что «иностранные инвесторы перекладывали из краткосрочных финансовых инструментов в долгосрочные». Основной причиной перекладывания из краткосрочных инструментов в долгосрочные выступали ожидания нерезидентов относительно дальнейшей динамики ДКП, поясняется в обзоре.

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«В рамках стратегии по минимизации рисков вынужденных продаж ОФЗ (со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов) и поддержанию вторичного рынка Минфин приостановил доразмещение старых выпусков ОФЗ на аукционах (с датой размещения ранее 14 июня), приступив с 14 июня к размещению новых выпусков», — сказано в бюллетене.

Ранее Минфин опубликовал плановый объем размещений ОФЗ в III квартале 2021 года — 700 млрд рублей по номинальной стоимости, из которых ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно — на сумму 100 млрд рублей, от пяти до десяти лет включительно — на сумму 300 млрд, со срочностью более десяти лет — 300 млрд. В среднем в III квартале 2021 года Минфину необходимо будет размещать по 53,8 млрд рублей на каждом аукционе в течение 13 аукционных дней.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

