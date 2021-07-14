Порядка 54% россиян имеют дачу за городом, из них 25% бывают там по выходным, 19% живут там все лето и работают удаленно, а 17% выезжают в город лишь несколько раз за сезон. Таковы результаты опроса исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Среди работающего населения дачи есть у 54% опрошенных — при этом 25% бывают там каждую неделю по выходным, 19% живут там все лето, а 17% выезжают лишь несколько раз за сезон», — говорится в результатах опроса.

Из тех опрошенных, кто постоянно живет за городом, 68% отметили, что работают удаленно и практически не бывают в городе. Остальные продолжают ездить на работу в будни, причем большинство тратят на дорогу более часа.

«Среди основных причин, по которым россияне готовы отказаться на лето от комфортной жизни, — плохая экология в городах (пыль, грязный воздух), духота, отсутствие зелени, желание отдохнуть от толпы, а в этом году и невозможность поехать на отдых из-за пандемии», — отмечают эксперты.

Несмотря на то, что у большинства дачников нет центрального водопровода и канализации, основными плюсами загородной жизни опрошенные называют снижение бессонницы (27%), стресса (21%), улучшение самочувствия и прилив сил (15%). «При этом 31% отметил, что впервые надолго переехали на дачу лишь в прошлом году, а 9% признались, что специально купили дачу, чтобы провести там пандемию», — отметили в центре.