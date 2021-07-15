Мошенники добавили новое звено в распространенную схему обмана граждан со звонком от имени службы безопасности банка, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования компании по кибербезопасности DLBI. Теперь злоумышленники предлагают клиентам обратиться к «страховому агенту», контакты которого якобы указаны в договоре, а тот убеждает потенциальных жертв перевести деньги на подставной счет.

Как правило, во время разговора мошенники убеждают клиентов в угрозе средствам и необходимости срочно перевести их на якобы безопасный счет. А теперь еще и предлагают обратиться к «личному страховому агенту», контакты и реквизиты которого якобы указаны в договоре. Поскольку обычно документа под рукой нет, преступники называют имя и номер сообщника, которому клиент перезванивает самостоятельно. Тот подтверждает, что деньги в опасности, а также что реквизиты «безопасного» счета корректны.

В кредитных организациях отметили, что злоумышленники всегда ищут новые методы обмана, подчеркнув, что услуги страхового агента в договоре не прописываются. В банке «Ак Барс» добавили, что преступники нередко во время разговора переключают клиентов между подставными сотрудниками разных отделов кредитной организации, а также ЦБ или полиции. Главный инструмент противодействия здесь ― информирование банками своих потребителей и бдительность людей, полагают в МКБ. В Центробанке сообщили, что регулятору известно о таком способе воровства, и напомнили: сотрудники финансовых организаций никогда не просят переводить деньги на другие счета.

По словам основателя сервиса DLBI Ашота Оганесяна, преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на черном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дешево купить, но и во многих случаях найти бесплатно. Также видно, что все меньше схем предусматривает использование кода СМС-подтверждения, отметил он. Вместо этого преступники уговаривают жертву сделать перевод полностью самостоятельно.

«Клиенты, попавшиеся на аргументы злоумышленников, обычно не выясняют, действуют в банке страховые агенты или нет. Сама схема опасна в той же степени, что и другие способы обмана с помощью социальной инженерии. Все они направлены в основном на наиболее уязвимую категорию: людей с пробелами в финансовой грамотности, которых легко запутать или запугать», — добавил управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами Александр Дарданов.