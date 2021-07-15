ЦБ запросил у участников рынка информацию о ломбардах, осуществляющих реализацию невостребованных заложенных вещей через онлайн-торги и торговые площадки в Интернете, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на Ассоциацию развития ломбардов. Письмо с соответствующим вопросом было направлено всем объединениям.

Участники отрасли полагают, что это первый этап создания единой площадки для реализации залогов, и к идее регулятора относятся негативно. По словам главы совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, если такая электронная площадка появится, то стоимость ее содержания будет, очевидно, переложена на потребителя. Также не очень ясно, как будет решаться логистический вопрос, если покупателю из одного региона понравился залог, выставленный на продажу в другом регионе.

Гендиректор «Фианит-Ломбарда» Станислав Боронин отметил, что создание площадки может ограничить доступ к оборотному капиталу. По его словам, сейчас крупные ломбарды продают аффинажным заводам и крупным оптовым компаниям лом ювелирных изделий на условиях 100% предоплаты: покупатели уверены в качестве сырья. В случае с электронной площадкой неясно, кто будет гарантировать качество предлагаемого на продажу лома, ломбарды лишатся возможности оперативного пополнения оборотного капитала и, следовательно, возможности выдавать займы, пояснил Боронин.

В России поддержали идею создания площадки по реализации залогов в ломбардах По данным ЦБ, по итогам первого полугодия только 27 ломбардов реализовывали невостребованные вещи, под которые были выданы займы больше чем на 300 тыс. рублей.

В неофициальной беседе участники рынка не скрывают, что сейчас они реализуют залоги на собственных сайтах и на интернет-досках объявлений, таких как «Авито». Формально продажа оформляется как реализация с торгов, ломбарды не заинтересованы предоставлять информацию такого рода ЦБ: это их доход, рассказал источник издания.

Создание площадки в форме аукциона, скорее всего, приведет к снижению доходности ломбардного бизнеса и к уходу с этого рынка многих официальных ломбардов, но повысит прозрачность сегмента, считает сооснователь Zalogoff.com Сергей Земелькин.