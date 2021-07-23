Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк в 1,5 раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трем жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту «Сбера», но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%. Нововведение коснулось программ кредитования по приобретению готового и строящегося жилья. Ранее банк предложил ипотеку иностранцам. Потенциальные заемщики должны получать зарплату на карту «Сбера» и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу. Иностранным гражданам доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн; срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней. Получение ипотеки возможно только в Москве, а также на территории обслуживания Среднерусского банка. Наличие созаемщиков при ипотечном кредитовании иностранцев не предусмотрено.

Совкомбанк объявил о снижении ставки по ипотечным кредитам на покупку жилого дома с земельным участком на вторичном рынке на 2 процентных пункта. Теперь в рамках ипотечной программы «Кредит на приобретение недвижимости» можно приобрести жилой дом с земельным участком по ставке 10,99%. Клиенты могут также воспользоваться дополнительными предложениями банка по снижению процентной ставки на полный срок кредитования.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Тинькофф Банк начал тестировать ипотечное кредитование на сотрудниках, и, скорее всего, оно станет доступно для клиентов уже осенью. В банке уверены, что TCS Group может предложить конкурентный продукт в данной области.

Московский Кредитный Банк в партнерстве с семейством компаний Kaskad Family запустил эксклюзивную ипотечную программу «Загородная недвижимость» на приобретение или строительство индивидуального жилищного дома (ИЖС). Ставка по кредиту — от 9,25%, минимальный первоначальный взнос — от 25%. Предложение действительно на всех объектах застройщика. Cрок кредитования — до 15 лет.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

