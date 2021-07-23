Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.
СберБанк в 1,5 раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трем жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту «Сбера», но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%. Нововведение коснулось программ кредитования по приобретению готового и строящегося жилья. Ранее банк предложил ипотеку иностранцам. Потенциальные заемщики должны получать зарплату на карту «Сбера» и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу. Иностранным гражданам доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн; срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней. Получение ипотеки возможно только в Москве, а также на территории обслуживания Среднерусского банка. Наличие созаемщиков при ипотечном кредитовании иностранцев не предусмотрено.
Совкомбанк объявил о снижении ставки по ипотечным кредитам на покупку жилого дома с земельным участком на вторичном рынке на 2 процентных пункта. Теперь в рамках ипотечной программы «Кредит на приобретение недвижимости» можно приобрести жилой дом с земельным участком по ставке 10,99%. Клиенты могут также воспользоваться дополнительными предложениями банка по снижению процентной ставки на полный срок кредитования.
Тинькофф Банк начал тестировать ипотечное кредитование на сотрудниках, и, скорее всего, оно станет доступно для клиентов уже осенью. В банке уверены, что TCS Group может предложить конкурентный продукт в данной области.
Московский Кредитный Банк в партнерстве с семейством компаний Kaskad Family запустил эксклюзивную ипотечную программу «Загородная недвижимость» на приобретение или строительство индивидуального жилищного дома (ИЖС). Ставка по кредиту — от 9,25%, минимальный первоначальный взнос — от 25%. Предложение действительно на всех объектах застройщика. Cрок кредитования — до 15 лет.