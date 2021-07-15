Российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3,8 млрд рублей, сообщили в Минцифры. Мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов. По просьбе компаний оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявляет о старте грантовых конкурсов для IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, проводимых Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). В этом году общая сумма поддержки составляет 3,8 млрд рублей», — отметили в министерстве.

«Наша задача — сделать гранты понятным и удобным инструментом поддержки и преодолеть стереотип, что получить их сложно или даже невозможно. <…> Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал госуслуг», — сказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов добавил, что на протяжении всего конкурсного отбора будут проводиться разъясняющие вебинары, чтобы сделать процедуру подачи заявок простой и прозрачной. «Эксперты фонда помогут компаниям определить, подходит ли им эта мера поддержки, расскажут, как быстро и корректно подготовить комплект документов, и ответят на другие актуальные вопросы», — пояснил Павлов.