Темпы экономического роста в Китае в первой половине текущего года составили 12,7%. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе Государственного статистического управления КНР, передает ТАСС.

«Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первой половины 2021 года составил 53,216 трлн юаней (около 8,24 трлн долларов по текущему курсу), увеличившись на 12,7% в годовом выражении. <...> В частности, в I квартале рост составил 18,3%, во II квартале показатель равнялся 7,9%», — говорится в докладе.

В 2020 году из-за негативного воздействия пандемии динамика оказалась минимальной с 1976 года, составив 2,3%, напоминает ТАСС.



В числе прочего сообщается, что объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в первой половине текущего года увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе объем реализации товаров через Интернет — на 23,2%. Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая.

Располагаемый доход на душу населения в КНР в январе — июне вырос в годовом исчислении на 12,6% и составил 17 642 юаня (примерно 2 731 доллар по текущему курсу), указано также в докладе. С учетом инфляции темпы роста в годовом выражении составили 12%.

Индекс потребительских цен в Китае по итогам первой половины текущего года равнялся 0,5%.



Восстановление внутренней экономики Китая не сбалансированно, в условиях пандемии по-прежнему необходимы усилия для обеспечения стабильного и устойчивого развития, отмечается в докладе.