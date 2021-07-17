Райффайзенбанк и сеть магазинов lady & gentleman CITY предоставили клиентам возможность оплачивать модные покупки с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации. Новый способ оплаты будет реализован во флагманском мультибрендовом магазине lady & gentleman CITY в Москве, в торговом центре «Европейский».



«Теперь, чтобы оплатить покупку, клиенту достаточно отсканировать QR-код на кассе. Это позволяет проводить оплату более безопасно, не вводя ПИН-код. Оплата по QR-коду не уступает в простоте и удобстве стандартным способам платежей. При этом для компании прием платежей через СБП в несколько раз выгоднее комиссии за эквайринг», — говорится в релизе.

К C2B-платежам в рамках Системы быстрых платежей сейчас подключено 20 банков. Райффайзенбанк как ключевой участник СБП в направлении C2B предлагает корпоративному бизнесу два решения для приема платежей через СБП: оплату по QR-коду в торговых точках и мгновенный счет — адаптированный сценарий для интернет-сайтов и приложений.



«Для того чтобы получить доступ к тестовой среде, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут. Raif Pay — новый платежный сервис Райффайзенбанка, который объединяет онлайн-оплату и наличные», — добавили в банке.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

