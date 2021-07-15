Банк России отменил вынесенные ранее постановления о привлечении двух крупных страховых компаний к административной ответственности, следует из материалов на сайте регулятора.

В частности, отменены предполагавшие штраф постановления в отношении «АльфаСтрахования» от 5 октября 2020 года и в отношении «Росгосстраха» от 11 сентября и от 12 октября 2020-го, вынесенные по части 3 статьи 13.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах»).

Указанное положение статьи формулируется как «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством». Штраф для должностных лиц по части 3 статьи 13.25 КоАП может составлять от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности и отмены таких постановлений Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает компаниям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

Ася ШАЛИМОВА