Московский Кредитный Банк в партнерстве с семейством компаний Kaskad Family запустил эксклюзивную ипотечную программу «Загородная недвижимость» на приобретение или строительство индивидуального жилищного дома (ИЖС). Это первая программа на рынке, распространяющаяся на ИЖС в Московской области, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Совместная ипотечная программа обладает рядом преимуществ, в числе которых отсутствие дополнительного обеспечения на этапе строительства, низкая ставка — от 9,25% и минимальный первоначальный взнос от 25%», — говорится в релизе.

Предложение действительно на всех объектах застройщика. Cрок кредитования — до 15 лет. Подробная информация обо всех объектах доступна на официальном сайте застройщика.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА