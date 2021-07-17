Московский Кредитный Банк в партнерстве с семейством компаний Kaskad Family запустил эксклюзивную ипотечную программу «Загородная недвижимость» на приобретение или строительство индивидуального жилищного дома (ИЖС). Это первая программа на рынке, распространяющаяся на ИЖС в Московской области, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Совместная ипотечная программа обладает рядом преимуществ, в числе которых отсутствие дополнительного обеспечения на этапе строительства, низкая ставка — от 9,25% и минимальный первоначальный взнос от 25%», — говорится в релизе.
Предложение действительно на всех объектах застройщика. Cрок кредитования — до 15 лет. Подробная информация обо всех объектах доступна на официальном сайте застройщика.