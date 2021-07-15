Министерство иностранных дел РФ уведомило о возможности привитым иностранцам получить QR-код. Об этом сообщил РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что работающие в России иностранцы смогут привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Оперштаб в воскресенье информировал, что в общей сложности 68 тыс. иностранных граждан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве.

«На предыдущей неделе мы получили ноту МИД России о том, что это (получение QR-кода) уже возможно. С нотой ознакомлены все сотрудники посольства, и от каждого в отдельности зависит, захочет ли он или она подать заявку на получение кода», — сказал посол.

По его словам, многие сотрудники посольства Словении в России уже сделали прививку, но есть и такие, кто пока не решается вакцинироваться.



В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более полугода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.