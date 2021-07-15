МВД России предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Об этом сообщил ТАСС глава ГИБДД России Михаил Черников.

«МВД России считает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра, такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — сказал он.

Черников добавил, что МВД России предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы техосмотра транспортных средств.