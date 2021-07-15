В Совете Федерации предлагают автоматически подключить все 1 200 занесенных в реестр лагерей отдыха к программе детского кэшбэка, пишет «Парламентская газета» . Такое предложение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко направила глава Комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Мы предлагаем загородные лагеря, которые уже числятся в официальном региональном реестре, автоматически подключать к программе кэшбэка», — отметила она.

По словам Гумеровой, детские лагеря не хотят присоединяться к программе с кэшбэком, как правило, по одной причине. «Им без разницы — с кэшбэком к ним пришел ребенок или нет. Главное, чтобы были проданы путевки. А ведь поручение президента, напомню, сводилось к тому, чтобы как можно больше родителей могли воспользоваться программой возврата денег за детский отдых, особенно семьи с низким достатком, те, кто потерял работу во время пандемии», — пояснила она.

Также мониторинг Комитета парламента по науке, образованию и культуре показал, что многие родители не могут воспользоваться программой возврата денег за путевки в детский лагерь. «1 800 лагерей включены в региональные реестры. Из них к программе кэшбэка подключились 1 200. И только 170 организаций смогли сделать это самостоятельно. Остальные подключались через туроператоров, что привело к удорожанию путевок. Мы встретились с директорами лагерей и разобрали ситуацию. Сама инструкция по подключению — это 30 страниц текста. Даже программисты честно признались, что не сразу смогли разобраться. Что уж говорить о директоре лагеря в сельской местности. Кроме того, не везде есть Интернет», — рассказала Гумерова.

На программу детского туристического кешбэка выделили еще 4,5 млрд рублей На программу детского туристического кешбэка выделяется дополнительно 4,5 млрд рублей. Об этом заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

