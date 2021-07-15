Спрос москвичей и жителей Подмосковья на страховые продукты вырос в условиях возобновления экономической активности, сообщается в релизе Главного управления ЦБ по ЦФО. Страховые компании собрали на территории Москвы и Московской области в январе — марте 2021 года страховых взносов на сумму 246 млрд рублей (+14% относительно аналогичного периода 2020 года).

Отмечается, что рост обеспечили интерес граждан к программам страхования жизни (накопительного и инвестиционного), поскольку ставки по банковским депозитам были низкими, а также кредитное страхование — вслед за ускорением темпов ипотечного и потребительского кредитования. Так, страхование жизни, которое на протяжении последних нескольких лет было лидером по объему собранных премий, в I квартале 2021 года выросло на 18% до 59 млрд рублей. Кроме того, увеличились и сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 40% до 32 млрд рублей.

«Рост числа выданных автокредитов, увеличение стоимости автомобилей и реализация отложенного спроса способствовали росту взносов по автострахованию. Сборы по автокаско выросли на 13% до 22 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Количество договоров страхования, заключенных в Москве и Московской области в январе — марте текущего года, составило 21,3 млн (+8%). Из них почти 30% пришлось на страхование от несчастных случаев и болезней, 28% — на страхование прочего имущества граждан.

Совокупные выплаты по договорам страхования в Московском регионе по итогам первых трех месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 11%. Больше всего выплат пришлось на полисы страхования жизни (около 40% от всего объема). В основном это выплаты по инвестиционному страхованию жизни, поскольку завершился срок действия массово заключенных ранее трех- и пятилетних договоров.

Анна КОМАРОВА