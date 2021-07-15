«Сбер» в рамках акции уменьшил ставки по потребительским кредитам, следует из сообщения банка.

«СберБанк объявляет о снижении процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения — 8,9% годовых», — говорится в релизе. Как уточняется, самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года.

При этом в банке подчеркивают, что условия улучшены для всех клиентов, в том числе для новых. Снижение процентных ставок составляет до 3 процентных пунктов.



Акция продлится с 15 июля по 30 сентября 2021 года.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА