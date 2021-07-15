«Сбер» в рамках акции уменьшил ставки по потребительским кредитам, следует из сообщения банка.
«СберБанк объявляет о снижении процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения — 8,9% годовых», — говорится в релизе. Как уточняется, самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года.
При этом в банке подчеркивают, что условия улучшены для всех клиентов, в том числе для новых. Снижение процентных ставок составляет до 3 процентных пунктов.
Акция продлится с 15 июля по 30 сентября 2021 года.