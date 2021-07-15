ЦБ установил официальные курсы валют на 16 июля.

Курс доллара повысился на 9,61 копейки, составив 74,2197 рубля (74,1236 рубля на 15 июля). Курс евро повысился на 43,99 копейки, до 87,8316 рубля (87,3917 рубля на 15 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,17 рубля (плюс 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,72 рубля (плюс 5 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,06—74,29 рубля за доллар и 87,7—87,94 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА