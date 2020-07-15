ВТБ увеличил доходность вклада «Новое время». Об изменениях банк объявил в четверг.

Так, банк сообщил о повышении на 0,8 процентного пункта базовой ставки по этому депозиту и запуске акции «Время — деньги», позволяющей дополнительно увеличить доход на 1 п. п. Базовая ставка повышается до 5,1% годовых (с ежемесячной капитализацией процентов) при открытии вклада в системе «ВТБ Онлайн» или устройствах самообслуживания. Если депозит открывается в отделении банка, базовая ставка составит 4,9%. За счет подключения опции «Сбережения» к «Мультикарте» можно увеличить доходность продукта до 6,1% или 5,9% годовых соответственно. «С учетом акции доход по депозиту возрастает еще на 1 процентный пункт и достигает 7,1% годовых при открытии в дистанционных каналах и 6,9% — при размещении средств в офисе», — уточняют в банке.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Условием участия в акции «Время — деньги» является размещение во вкладе новых для банка средств. Акция распространяется на депозиты, открытые с 13 июля по 31 августа и не закрытые досрочно до 30 ноября. Вознаграждение в рамках акции будет перечислено участнику на счет в период с 16 по 30 декабря 2021 года.



При открытии вклада «Новое время» в дистанционных каналах минимальная сумма размещения составляет 1 тыс. рублей, в отделении — 30 тыс. Депозит открывается на 181 день, операции пополнения и частичного снятия средств не предусмотрены. «Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно на счет вклада или на мастер-счет в зависимости от выбора клиента», — указывают в ВТБ.

Ася ШАЛИМОВА