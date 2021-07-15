За последние 12 месяцев цены в России выросли в среднем на 6,5%. В июне годовая инфляция ускорилась в большинстве российских регионов. Такие данные приводятся в сообщении Центробанка РФ на основе информационно-аналитических материалов по инфляции в регионах. Одной из главных причин инфляции в Банке России называют динамичный рост спроса, который опережает расширение предложения.

«Ускорение годовой инфляции было связано с активным восстановлением спроса, опережавшим возможности расширения предложения, ростом мировых цен, эффектом низкой базы прошлого года и разовыми факторами на рынках продовольствия и услуг», — говорится в материалах регулятора.

Как уточняется, повышение годовых темпов роста цен на продовольствие происходило в основном за счет овощей «борщевого набора». Здесь свою роль сыграли разовые факторы: запасы отечественной продукции были распроданы раньше обычного и, как следствие, выросла доля более дорогого импорта.



Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в июне также продолжили повышаться. «Одной из главных причин инфляции стал динамичный рост спроса, который опережает расширение предложения. Особенно ярко эта ситуация проявилась на рынке стройматериалов. Благодаря программе льготной ипотеки с господдержкой значительно увеличились продажи жилья, и вырос спрос на стройматериалы. При этом их предложение на внутреннем рынке оставалось недостаточным из-за нарушения производственно-логистических цепочек. Кроме того, значительные объемы металла и древесины пошли на экспорт из-за увеличения цен на них на мировых рынках», — комментирует Михаил Балакин из экономического управления Волго-Вятского главного управления Банка России.

Годовые темпы роста цен на услуги повышались за счет динамики цен на воздушный транспорт, туристские и санаторно-оздоровительные услуги. Основным фактором удорожания услуг туризма стал высокий спрос на путешествия как по стране, так и по открывшимся зарубежным направлениям.

Годовая инфляция в июне находилась в диапазоне от 3,6% в Ненецком автономном округе до 9,9% в Республике Дагестан. В регионах Северного Кавказа сильнее выразилось влияние общефедеральных факторов, связанных с ростом цен на продовольствие: там оно занимает большую долю потребительской корзины.

Менее всего инфляция ускорилась на Дальнем Востоке, где удорожание продовольственных товаров замедлилось. Такой эффект был связан с динамикой цен на картофель и огурцы: годом ранее цены на них существенно выросли, когда трансграничные поставки овощей сократились из-за усиления противоэпидемических мер Китая.

«Подробную информацию об инфляции в вашем регионе можно найти на сайте Банка России», — уточняет представитель регионального подразделения регулятора.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

