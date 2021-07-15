ЦБ Индии на неопределенный срок запретил международной платежной системе Mastercard эмитировать новые карты на территории страны из-за нарушения правил хранения данных, сообщается в пресс-релизе индийского регулятора.
«Резервный банк Индии (RBI) сегодня наложил ограничения на Mastercard Asia / Pacific Pte. Ltd. (Mastercard) на привлечения новых внутренних клиентов (дебетовых, кредитных или предоплаченных) в свою карточную сеть с 22 июля 2021 года», — сказано в релизе.
Регулятор сообщает, что Mastercard нарушает требования по хранению данных платежных систем, несмотря на то, что ей было предоставлено достаточно времени, чтобы привести свою работу в соответствие с правилами.
Подчеркивается, что данные ограничения не повлияют на действующих клиентов платежной системы.
Самые популярные мультивалютные дебетовые карты
|Название
|Проценты на остаток, %
|Cashback
|Бонусы
|нет
|есть
|нет
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Лиц.№ 2557
|нет
|нет
|нет
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Лиц.№ 2557
|до 3,5%
|до 15%
|нет
|
Лиц.№ 2673
|до 4,2%
|нет
|нет
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Лиц.№ 1143
|до 3,5%
|нет
|нет
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Лиц.№ 1143