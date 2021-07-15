ЦБ Индии на неопределенный срок запретил международной платежной системе Mastercard эмитировать новые карты на территории страны из-за нарушения правил хранения данных, сообщается в пресс-релизе индийского регулятора.

«Резервный банк Индии (RBI) сегодня наложил ограничения на Mastercard Asia / Pacific Pte. Ltd. (Mastercard) на привлечения новых внутренних клиентов (дебетовых, кредитных или предоплаченных) в свою карточную сеть с 22 июля 2021 года», — сказано в релизе.

Регулятор сообщает, что Mastercard нарушает требования по хранению данных платежных систем, несмотря на то, что ей было предоставлено достаточно времени, чтобы привести свою работу в соответствие с правилами.

Подчеркивается, что данные ограничения не повлияют на действующих клиентов платежной системы.

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