Граждане, потерявшие доход из-за того, что их средства были неправомерно переведены из одного пенсионного фонда в другой, смогут добиться возмещения утраченных средств. Такие законодательные изменения анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг (стенограмма приводится на сайте Кабмина).

«Также в повестке — законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям из-за действий недобросовестных страховщиков», — объявил он.

Мишустин напомнил, что «сегодня любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой». «Но при досрочном переходе — раньше чем через пять лет — он теряет доход от процентов. Тем более когда это происходит без ведома самого человека, в результате неправомерных действий агентов, которые работают на такие пенсионные фонды», — отметил он.

По словам премьера, теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов. В законопроекте предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование.



«Рассчитываем, что эти меры помогут людям защитить свои будущие пенсии», — заключил Мишустин.

Ася ШАЛИМОВА