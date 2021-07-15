Национальный банк Белоруссии повышает ставку рефинансирования с 8,5% до 9,25% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Белоруссии по итогам заседания по денежно-кредитной политике 15 июля, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт — 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт — 8,25% годовых», — сообщил регулятор по итогам состоявшегося в четверг заседания правления, которое было посвящено денежно-кредитной политике.

В сообщении отмечается, что во II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном, в частности ростом цен на товары на мировых рынках.

«Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Беларуси, стали повышенные инфляционные ожидания экономических агентов. В то же время укрепление белорусского рубля во втором квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны», — пояснил регулятор. С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов «по итогам июня 2021 года потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении».

В Нацбанке ожидают, что инфляция в странах — торговых партнерах Белоруссии станет постепенно замедляться благодаря «восстановлению баланса спроса и предложения товаров на мировых товарных рынках, в том числе в сегменте продовольственных товаров за счет получения нового урожая сельскохозяйственных культур».

Как предупредил регулятор, «сохраняющаяся высокая инфляция в странах — торговых партнерах наряду со значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики, сроков начала и скорости нормализации денежно-кредитных политик в развитых странах, а также увеличившимся отклонением инфляции в Беларуси от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране».