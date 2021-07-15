Объем экспорта во II квартале 2021 года превзошел допандемический уровень аналогичного периода 2019-го из-за роста мировых цен на сырье. Более того, увеличились физические объемы экспорта ряда товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввиду восстановления внешнего спроса, говорится в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс Российской Федерации» .

Так, положительное сальдо счета текущих операций во II квартале 2021 года увеличилось до 20 млрд долларов в сравнении с 2 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Это произошло за счет опережающего по сравнению с импортом роста экспорта товаров, поясняет регулятор.



«Превышение импорта товаров над докоронавирусным уровнем продолжило нарастать в связи с усилением производственной и потребительской активности в России. Вместе с тем импорт услуг по-прежнему сдерживали ограничения на зарубежные поездки, в результате действия которых потребительский спрос частично сместился с импорта услуг на импорт товаров», — говорится в обзоре.

Внешнеторговый оборот России вырос в январе — мае на 22,7% в годовом выражении Внешнеторговый оборот России за первые пять месяцев 2021 года составил 277,9 млрд долларов, увеличившись по сравнению с январем — маем 2020-го на 22,7%. Такие данные представила Федеральная таможенная служба РФ.

Рост доходностей государственных облигаций развитых стран и неопределенность из‑за пандемии сдерживали интерес глобальных инвесторов к финансовым инструментам стран с формирующимися рынками, замечает регулятор. В данных условиях финансовый счет платежного баланса за вычетом резервных активов формировался преимущественно снижением иностранных обязательств банков и прочих секторов.

Уточняется, что увеличение резервных активов за счет операций, отраженных в платежном балансе, как и в предыдущем квартале, произошло в основном в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Данные операции, а также положительная переоценка в связи с ростом мировых цен на золото привели к увеличению уровня международных резервов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

