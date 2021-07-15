Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в июне увеличился на 0,1 трлн рублей и на начало июля составил 1,5 трлн, говорится в новом выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

В среднем за июньский период усреднения обязательных резервов структурный профицит ликвидности составил 1,4 трлн рублей (за майский период усреднения показатель достигал 1,6 трлн).

«В течение значительной части периода усреднения (ПУ) некоторые банки поддерживали на корсчетах больше средств, чем необходимо для выполнения обязательных резервных требований. В первую неделю ПУ снижение предложения бан­ков на недельном депозитном аукционе было связано с ожиданием повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 11 июня. В оставшиеся недели ПУ банки также систематически размещали на недельных депозитных аукционах объем средств ниже установленных Банком России лимитов. Как следствие, на последующих недельных аукционах Банк России увеличивал лимиты, чтобы обеспечить равномерное выполнение банками усреднения ОР. В результате структурный профицит на начало июля увеличился по сравнению с предыдущим месяцем», — отмечается в обзоре.

Изменение объема наличных денег в обращении в июне было близко к нейтральному и соответствовало динамике 2019 года.

В целом по итогам первого полугодия 2021-го структурный профицит ликвидности увеличился с 0,2 трлн до 1,5 трлн рублей, что, как поясняет регулятор, произошло в основном за счет увеличения объемов размещения средств Федерального казначейства в банках в феврале — мае.

«Объем этих операций значительно превысил отток средств из­-за сезонного превышения бюджетных доходов над расходами и размещения ОФЗ Минфином России. Динамика наличных денег в обращении в целом приблизилась к траектории, которая наблюдалась до начала пандемии, и отток средств в результате влияния данного фактора за шесть месяцев составил 0,1 трлн рублей», — говорится в материалах Банка России.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года сохранен на уровне 0,9—1,5 трлн рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

