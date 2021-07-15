Регионы в ближайшие годы получат порядка 650 млрд рублей за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций, следует из данных, которые представил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства. Стенограмма приводится на сайте Кабмина.

«Начнем с обсуждения шагов, которые нужны для более эффективного развития регионов. Речь пойдет об инструментах поддержки инфраструктурных проектов, о необходимости которых говорил президент в послании Федеральному собранию. Они позволят увеличить объемы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог. Обеспечат обновление жилищно-коммунального хозяйства. Все это даст дополнительный импульс экономике субъектов Российской Федерации», — сказал глава правительства.

По его словам, эта работа будет финансироваться за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций. «Средства на них предусмотрены немалые, — констатировал премьер. — В ближайшие два года регионы получат порядка 500 миллиардов рублей через бюджетные кредиты. Они будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. Кроме того, в течение четырех лет будет привлечено 150 миллиардов рублей за счет облигаций. Это позволит обеспечить предоставление льготных инфраструктурных займов под 4% сроком до 15 лет, а по отдельным проектам — до 30 лет».

«Вся необходимая нормативная база для запуска этих инструментов сформирована, — подчеркнул Мишустин. — А механизм взаимодействия с субъектами Российской Федерации отрабатываем в рамках пилотных проектов».

Председатель Кабмина уточнил, что планируется начать строительство за счет инфраструктурных облигаций в шести регионах: Липецкой, Сахалинской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. «Рассчитываем, что эти меры позволят развивать производство, повысить инвестиционную привлекательность регионов, поддерживать бизнес и создавать больше новых рабочих мест. И в конечном итоге — улучшить качество жизни наших граждан», — заключил глава Кабмина.

По словам вице-премьере Марата Хуснуллина, созданная на средства бюджетных кредитов инфраструктура привлечет еще более 1 трлн рублей внебюджетных средств. «Это значит, что люди быстрее получат дороги, обновят инженерные коммуникации, быстрее получат дома по аварийному и ветхому жилью. Больше будет построено жилья, рабочих мест, туристической инфраструктуры и всего, что нужно для развития регионов», — пояснил в эфире телеканала «Россия 24» Хуснуллин, чьи слова приводит ТАСС .

«Также окажем господдержку субъектам Российской Федерации на обеспечение сбалансированности их бюджетов. Всего на такие цели в федеральном бюджете предусмотрено 100 миллиардов рублей на текущий год. Сегодня правительство направит первый транш из этой суммы — 50 миллиардов рублей. Средства получат 55 регионов», — рассказал Мишустин, подчеркнув, что необходимо как можно скорее довести эти деньги до регионов.



В числе прочего он сообщил на заседании, что планируется выделить более 53 млрд рублей на реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Из этой суммы свыше 40 млрд рублей пойдут на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань). Она станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем. Свыше 11 млрд рублей будет направлено 20 субъектам РФ на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги. Еще 3 млрд рублей будет направлено на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге, добавил Мишустин.

Ася ШАЛИМОВА