Доля онлайн-займов гражданам на рынке микрофинансовых организаций (МФО) впервые превысила 50% от общего объема выдач физическим лицам. Пандемия придала сектору дополнительный импульс к переходу на дистанционные каналы обслуживания. Такие данные приводятся в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов » за I квартал 2021 года.

Продолжились и другие структурные изменения — растут сроки и объемы предоставления займов. Все более существенная часть портфеля МФО приходится на займы в сегменте свыше 30 дней и 30 тыс. рублей — их объем составил 145 млрд рублей. В то же время объем займов в сегменте до 30 дней и менее 30 тыс. рублей составил 62 млрд рублей.

«Это связано с регуляторными изменениями последних лет: ограничением предельных значений полной стоимости кредита (ПСК) и размера задолженности заемщика, обязанностью рассчитывать предельную долговую нагрузку при выдаче займов от 10 тыс. рублей», — поясняется в обзоре.

Анализ МФО, работающих в различных диапазонах ПСК, показал, что доля компаний, которые перешли за последний год в сегмент более долгосрочных займов, почти вдвое превышает количество организаций, перешедших в категорию до 30 дней и менее 30 тыс. рублей.