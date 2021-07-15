Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 23 копейки к предыдущему закрытию и составил 74,305 рубля. С начала торговой сессии было проведено 29,6 тыс. сделок почти на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,0625—74,3125 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,71 рубля, увеличившись на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 3,9 тыс. сделок на 210,4 млн евро по курсам от 87,4925 до 87,94 рубля за евро.

Доллар слегка раскачивается из стороны в сторону, но в валютной секции Московской биржи сейчас ничего не происходит, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, «бакс торгуется по 74,21 рубля и может колебаться в рамках 74—75 рублей, евро держится за отметку 87,67 рубля и способен остаться в пределах 87—88 рублей».



Екатерина САВЕЛЬЕВА

