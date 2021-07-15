Минэкономразвития совместно с НКО и благотворительными фондами и при поддержке региональных центров «Мой бизнес» проведет разъяснительную кампанию для граждан, направленную на борьбу с мошенничеством при сборе частных пожертвований. Об этом заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на координационном совете по вопросам благотворительной деятельности при Минэкономразвития.

«Один из важных вопросов, которые ставит сообщество благотворительных организаций, — это «очистка» отрасли от мошенников, которые совершают по сути двойное преступление — выманивают деньги у граждан и бросают тень на всю благотворительность, снижают доверие к благотворительным фондам, которые оказывают реальную помощь. В этой работе ключевым моментом является просветительская деятельность. Важно объяснить людям, как отличить мошенников от настоящих фондов — и при дарении в коробки для сбора средств, и при жертвовании в Интернете. Совместно с фондами мы подготовили памятки и подключимся к их распространению в центрах «Мои документы», «Мой бизнес» и других местах массового посещения и в интернет-аккаунтах Министерства и фондов. Эти мероприятия начнутся до конца года», — рассказала Татьяна Илюшникова.



Она отметила, что Минэкономразвития подготовило и направило запрос о выделении дополнительного финансирования для подготовки управленческих кадров благотворительных организаций в сфере НКО. «Повышение профессионального уровня для руководителей благотворительных организаций будет способствовать и развитию диалога между государством и сектором НКО, и развитию сектора благотворительности в нашей стране», — объяснила замминистра.

Илюшникова подчеркнула необходимость проведения разъяснительных кампаний для населения, направленных на борьбу с мошенничеством при сборе частных пожертвований, а также оказания информационной поддержки в части разъяснения методики проверки благотворительных организаций на предмет прозрачности их деятельности.