Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил специальный сервис, на котором работодатели смогут подтвердить данные о численности сотрудников в рамках подачи сведений о вакцинации, об этом сообщил глава департамента Алексей Фурсин.

До 15 июля 60% работников столичных организаций из сферы торговли, общепита, бьюти-индустрии, фитнеса, бытовых услуг и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. До 15 августа необходимо сделать прививку вторым компонентом. Московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru.

«Сегодня истекает срок подачи данных о вакцинированных сотрудниках компаний, работающих в сфере услуг. Мы часто слышим от предпринимателей, что после загрузки данных на mos.ru доля вакцинированных сотрудников отображается неверно и появляется уведомление о несоответствии заявленной численности работников сведениям государственных информационных систем. Чтобы помочь предпринимателям, на сайте Московского инновационного кластера мы открыли сервис, где можно проверить данные и подать все необходимые сведения о численности и статистические формы подтверждения (РСВ-1, П-4)», — сказал Фурсин.

По его словам, для этого необходимо пройти по ссылке из личного кабинета mos.ru на платформу i.moscow . Заявка будет рассмотрена в течение трех рабочих дней, а по итогам проверки придет письмо на электронную почту.

С пошаговой инструкцией о подаче сведений можно ознакомиться по ссылке .