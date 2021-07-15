Иностранные инвесторы продолжили постепенно восстанавливать свои вложения в облигации федерального займа. За июнь прирост их портфеля составил 42 млрд рублей, что сопоставимо с майским значением — 49 млрд. Такие данные представлены в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«Кривая доходности ОФЗ в июне продолжила повышаться на коротком и среднем участках, отражая ожидания участников рынка более быстрого повышения ключевой ставки Банком России. В то же время доходности длинных бумаг, наоборот, снизились в связи с благоприятным внешним фоном и сохраняющейся уверенностью инвесторов, что Банк России обеспечит сохранение инфляции у цели в долгосрочном периоде», — замечает регулятор.

Объем размещения ОФЗ в июне составил 195 млрд рублей (133 млрд в мае), что меньше, чем в марте — апреле, когда Минфин РФ привлекал более 500 млрд в месяц. Кроме того, на последней неделе июня один из двух аукционов был признан несостоявшимся, а на втором удалось привлечь только 8,4 млрд рублей при предложении бумаг на 30 млрд.

Доля иностранных инвесторов на аукционах ОФЗ составила 22,5%, или 41 млрд рублей (в мае — 22,4% и 28 млрд соответственно). Основной объем был приобретен в начале месяца, до вступления в силу новых американских санкций в отношении покупок ОФЗ на первичном рынке (14 июня).

«После 14 июня иностранные инвесторы снизили свою активность. Их доля составляла от 3% до 13% в зависимости от аукциона. На вторичном рынке нерезиденты преимущественно продавали бумаги. Иностранные инвесторы, попавшие под новые ограничения, не стремились покупать бумаги на вторичном рынке, что в настоящий момент не запрещено», — проясняется в обзоре.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

