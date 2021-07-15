Иностранные инвесторы продолжили постепенно восстанавливать свои вложения в облигации федерального займа. За июнь прирост их портфеля составил 42 млрд рублей, что сопоставимо с майским значением — 49 млрд. Такие данные представлены в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
«Кривая доходности ОФЗ в июне продолжила повышаться на коротком и среднем участках, отражая ожидания участников рынка более быстрого повышения ключевой ставки Банком России. В то же время доходности длинных бумаг, наоборот, снизились в связи с благоприятным внешним фоном и сохраняющейся уверенностью инвесторов, что Банк России обеспечит сохранение инфляции у цели в долгосрочном периоде», — замечает регулятор.
Объем размещения ОФЗ в июне составил 195 млрд рублей (133 млрд в мае), что меньше, чем в марте — апреле, когда Минфин РФ привлекал более 500 млрд в месяц. Кроме того, на последней неделе июня один из двух аукционов был признан несостоявшимся, а на втором удалось привлечь только 8,4 млрд рублей при предложении бумаг на 30 млрд.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
12.58%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.82%
|
01.08.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
10.83%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
Доля иностранных инвесторов на аукционах ОФЗ составила 22,5%, или 41 млрд рублей (в мае — 22,4% и 28 млрд соответственно). Основной объем был приобретен в начале месяца, до вступления в силу новых американских санкций в отношении покупок ОФЗ на первичном рынке (14 июня).
«После 14 июня иностранные инвесторы снизили свою активность. Их доля составляла от 3% до 13% в зависимости от аукциона. На вторичном рынке нерезиденты преимущественно продавали бумаги. Иностранные инвесторы, попавшие под новые ограничения, не стремились покупать бумаги на вторичном рынке, что в настоящий момент не запрещено», — проясняется в обзоре.