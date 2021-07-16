Третий сезон инвестиционного шоу «Это к деньгам» приближается к завершению. На этой неделе Лена решает заняться здоровьем, Влада успокаивает шум воды, а Таня пытается войти в IT, но в итоге уходит в мужской монастырь.

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/87417979'>Битва инвесторов, раунд 9. Полный разгром</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

Слушайте подкаст на



Управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский критикует все инвестиционные идеи недели, рассказывает о мышлении второго уровня и дает советы начинающим инвесторам.

Хотите подключиться к шоу? Помогайте ведущим с выбором инвестиций в чатах Тelegram.

Ведущие ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.

Слушайте девятый эпизод сезона на «Яндекс.Музыке» , Apple Podcasts , «ВКонтакте» и других площадках.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.

Елена ЯНКИНА