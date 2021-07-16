Третий сезон инвестиционного шоу «Это к деньгам» приближается к завершению. На этой неделе Лена решает заняться здоровьем, Влада успокаивает шум воды, а Таня пытается войти в IT, но в итоге уходит в мужской монастырь.
Управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский критикует все инвестиционные идеи недели, рассказывает о мышлении второго уровня и дает советы начинающим инвесторам.
Хотите подключиться к шоу? Помогайте ведущим с выбором инвестиций в чатах Тelegram.
Ведущие ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.
Слушайте девятый эпизод сезона на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, «ВКонтакте» и других площадках.
Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.
Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.