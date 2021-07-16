В пандемический кризис, когда резко увеличилась доля просрочки, банки и микрофинансовые организации начисляют проблемным заемщикам незаконные платежи, пишут «Известия» со ссылкой на информационное письмо Банка России. В итоге общий размер «штрафных санкций» превышает ограничения, установленные законом о потребкредите.

По данным БКИ, просрочку по потребкредитам еще в I квартале допускал каждый четвертый заемщик, по микрозаймам — каждый третий. Банки и микрофинансовые организации решили заработать и на этом. ЦБ выявил недобросовестные практики кредиторов, которые при возникновении проблемной задолженности «начисляют помимо неустойки (штраф, пени) иные платежи, не указанные в индивидуальных условиях договора», что нарушает закон о потребкредите (займе), отмечается в письме регулятора.

Центробанк обнаружил такие нарушения, как различного рода комиссии, которые не указаны в индивидуальных условиях договора. Например, за сам факт образования просрочки. Или взимание неустойки не на просроченную задолженность, а на всю сумму кредита. Кроме того, комиссии могут брать и за обслуживание проблемной задолженности, добавляют эксперты. В ЦБ считают недопустимым использование таких недобросовестных практик, ведущих к нарушению прав потребителей финуслуг.

Эти суммы могут взиматься как разово, так и на периодической основе, указано в письме ЦБ. В итоге суммарный размер ответственности превышает установленные законом ограничения. В случае с кредитами от года размер неустойки за каждый день просрочки не может быть более 20% годовых, поделенных на количество дней в году, или более 0,1% за каждый день, в зависимости от того, начисляются или нет проценты на сумму долга за период нарушения обязательств, пояснили в пресс-службе Банка России, подчеркнув, что в обоих случаях платеж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа.

Банкиры пользуются низким уровнем финансовой и правовой грамотности людей, стрессом, сопутствующим долгам, и сложившейся судебной практикой — они взимают дополнительные платежи, не оговоренные договором о кредите или займе, объясняя это какими-то «внутренними правилами», отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, и без того слабую сторону договора, которой является заемщик, таким отношением банки ставят в еще более безвыходное положение.



Эксперты отмечают, что если человек обнаружил увеличение штрафных санкций после образования просрочки, то есть несколько вариантов борьбы за свои права. Так, завкафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова советует срочно обратиться в банк. Если он отказался рассмотреть претензию заемщика, то следует незамедлительно обращаться в суд, пояснила она. Также можно попытаться решить проблему в досудебном порядке.