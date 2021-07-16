Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро в ходе валютных торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,34 рубля, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,77 рубля (минус 6 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,3—74,4 рубля за доллар и 87,61—87,87 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Ася ШАЛИМОВА