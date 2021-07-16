📰 Минэкономразвития подготовило пакет законопроектов, направленных на повышение привлекательности специальных административных районов (САР), пишет «Коммерсант» . Согласно поправкам, «переехать» в САР смогут и совсем молодые компании, зарегистрированные не позднее начала 2020 года (сейчас — 2018 года). Кроме того, перевести в эти районы можно будет и международные личные фонды иностранных граждан с активами не менее 5 млрд рублей. В Россию, таким образом, приглашаются так или иначе связанные с ней состоятельные иностранцы. По мнению экспертов, перенос даты регистрации компании на два года является позитивным шагом, который позволит большему количеству компаний заехать в САР. При этом появление госпошлины, отмечают эксперты, не составит большой проблемы для участников САР, если ее размер не будет превышать 1 тыс. долларов, что соответствует международной практике.

📰 Российские банки по итогам полугодия укрепили свои позиции среди организаторов размещений евробондов российских эмитентов, пишет «Коммерсант» . В десятку крупнейших андеррайтеров помимо ВТБ, ГПБ и Альфа-Банка вошел и СберБанк. Отчасти это произошло из-за размещений двух выпусков евробондов Минфином, организаторами которых были только отечественные банки. Однако и постоянная санкционная риторика в отношении России заставляет зарубежные инвестбанки сократить на нем присутствие. Во втором полугодии эксперты не ожидают роста размещений. Однако считают, что инвесторы будут больше обращать внимания на соответствие эмитентов требованиям ответственного инвестирования.

📰 В 2020 году потребление первичной энергии составило во всем мире 556 эксаджоулей, на 4,5% меньше, чем годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на результаты ежегодного статистического обзора глобальной энергетики от BP, отмечая, что ни один даже самый тяжелый экономический кризис не ударил так по потреблению энергии, как пандемия коронавируса: потребление вернулось на уровень 2016 года. Для сравнения: в кризисном 2009 году эта разница составила 1,1%. Однако самый сильный с большим отрывом удар пришелся на нефтяную отрасль. Потребление нефти упало на 9,1 млн баррелей в день, или на 9,3% от уровня 2019 года. Учитывая важность нефти в мировом энергобалансе, этот спад дал две трети от общего снижения энергопотребления. Всего мир использовал в прошлом году 91 млн баррелей нефти в день в среднем, что является худшим показателем с 2012 года.

📰 Минсельхоз опубликовал проект постановления, который предусматривает с 1 сентября сокращение размера субсидирования процентной ставки по льготным инвестиционным кредитам с действующих 90—100% до 80%, пишет «Коммерсант» . Как сказано в пояснительной записке к документу, мера необходима из-за большого объема принятых обязательств и пролонгации ранее заключенных кредитов на фоне уменьшения на этот год бюджетных ассигнований с 90,88 млрд до 80,22 млрд рублей. Обсуждение документа продлится до 27 июля. Участники аграрного рынка уверены, что инициатива нарушит экономические модели предприятий, грозит срывом инвестиционных проектов и ростом цен на продукты питания. Банки в свою очередь выразили резкое недовольство инициативой при обсуждении проекта на площадке Минсельхоза 14 июля. Отмечалось, что изменение процентной ставки по существующим договорам грозит дефолтом ряду заемщиков, а некоторые банки предупредили об остановке выдачи новых кредитов.

📰 Цены на бананы в магазинах вернулись на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Резко дорожать бананы начали в феврале: тогда цена за 1 кг выросла до 86,7 рубля, что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше значений февраля 2020 года. Пика цены достигли в апреле — 89,3 рубля за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 рубля. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг подорожал до 96,2 рубля. По мнению экспертов, причинами послужили ослабление рубля, проблемы с логистикой и наценки посредников.

📰 Появившийся еще на заре создания российской банковской системы сегмент кэптивных банков в последнее время получает новое развитие, пишет «Коммерсант» . Теперь их начинают развивать в первую очередь участники рынка интернет-коммерции, например Wildberries, Ozon и Yandex. Они не отказываются от работы с крупными независимыми банками, но, например, платежные сервисы предпочитают организовывать через собственные кредитные организации. Так, маркетплейсы замыкают внутри экосистемы деньги и, что еще более важно, информацию о клиентах, отмечают эксперты. По их мнению, следующими к кэптивным банкам могут проявить интерес девелоперы, но сами участники рынка пока не видят признаков этого.

📰 Американская торговая палата (AmCham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратились к властям РФ с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации для получения QR-кодов, пишут «Известия» со ссылкой на заявление президента американской палаты Алексиса Родзянко, а также главы АЕБ Тадзио Шиллинга. Представители иностранного бизнеса отметили, что проблемы с получением QR-кодов возникают также у россиян, привитых отечественными вакцинами за рубежом. Факт иммунизации можно было бы подтвердить сдачей теста на антитела, предложили в АЕБ. В Госдуме заявили, что вопрос с признанием вакцин не политизирован, однако пока ни одна из фармкомпаний ЕС или США не обратилась к РФ с предложением о признании. В Минздраве России отметили, что в ближайшее время в министерстве с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти стартуют тематические консультации с европейскими коллегами.

Анна КОМАРОВА