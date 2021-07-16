Общественная палата РФ предлагает ввести льготное кредитование и предоставление грантов из федерального бюджета для летних лагерей. Соответствующие рекомендации по поддержке сферы детского летнего отдыха на фоне продолжающейся пандемии, текст которых имеется в распоряжении РИА Новости, направлены в Госдуму, правительство, министерства финансов, просвещения, здравоохранения и природных ресурсов, а также в Роспотребнадзор, Ростуризм и РЖД.

«Внедрить механизм льготного кредитования непосредственно для организаций отдыха и оздоровления детей, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортному лечению, в том числе в амбулаторных условиях, предусматривающий компенсацию процентной ставки по кредиту на возобновление деятельности <...> организаций отдыха и оздоровления детей при условии продолжения их функционирования в 2021 году», — говорится в предложениях, разработанных в комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.

Эксперты, в частности, предложили предоставить летним лагерям возможность получить кредит сроком на два года в объеме, который будет рассчитываться исходя из формулы A х B х C х D, где A — вместимость объекта, B — количество дней в смене, C — количество смен, D — минимальный размер оплаты (но не менее 500 рублей). При этом предлагается обеспечить компенсацию кредитным организациям процентной ставки за счет субсидий из федерального бюджета. Предполагается, что основным условием такой поддержки будет являться сохранение получателями кредитов своего основного профиля деятельности.

Для решения инфраструктурных проблем в детских лагерях эксперты предлагают шире распространять уже реализуемые в ряде регионов программы реконструкции и обновления площадок для детского летнего отдыха на принципах государственно-частного партнерства с социальными предпринимателями.

«Инициировать дополнение федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» новым мероприятием «Приобретение путевок для отдыха и оздоровления, санаторно-курортного лечения детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» с выделением дополнительных средств из федерального бюджета», — также предлагают общественники. Предлагается уделить особое внимание развитию категории палаточных лагерей и походов, которые при сравнительно низкой себестоимости создают пространство для гармоничного самоопределения и взросления подростков.

Кроме того, в ОП РФ считают, что нужно рассмотреть «вопрос о предоставлении грантов за счет средств федерального бюджета организациям отдыха детей и их оздоровления, индивидуальным предпринимателям на реализацию проектов в сфере оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей». Общественники также предлагают разработать и принять государственную стратегию и федеральную целевую программу по вопросам отдыха и оздоровления детей в России на период до 2031 года. По мнению членов ОП, стратегия должна отражать в том числе содержательное наполнение программ, поскольку детский отдых — залог не только оздоровления, но также воспитания, образования и гармоничного развития подрастающего поколения. Это подтверждает и растущий спрос российских семей на развивающий детей отдых.

«Общественная палата рекомендует <...> правительству Российской Федерации рассмотреть возможность <...> разработки и принятия <...> стратегии федеральной целевой программы по вопросам отдыха и оздоровления детей <...> разработки и внесения в действующее законодательство изменений, направленных на разграничение определения понятий «детский отдых и оздоровление» и «детский туризм», — прописано в документе.

Министерству просвещения общественники предлагают совершенствовать систему подготовки кадров для организаций отдыха детей и провести соцопрос родителей для оценки востребованности лагерей.



«Критически важно своевременно принять необходимые меры для поддержки организаций детского отдыха, в том числе частных, а также поддержать семьи с детьми, оплачивающие путевки, включив организации детского отдыха в программу «Туристический кэшбэк», снизив стоимость билетов для организованных детских групп; возможно, стоит частично компенсировать затраты на путевки для семейного отдыха детей с родителями, а также предоставить субъектам РФ субсидии на круглогодичные перелеты детей к местам отдыха и оздоровления», — прокомментировала документ председатель комиссии Общественной палаты России по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.