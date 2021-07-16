Партия «Единая Россия» создаст группу для координации работы по урегулированию цен на продукты питания, сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями партии.

По его словам, 19 июля на площадке партии пройдет совещание с руководством правительства и главами регионов, на котором представят конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора (морковь, лук, картофель, свекла, капуста). «Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа, ее возглавит зампред Госдумы Алексей Гордеев», — уточнил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

«В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты», — отметил секретарь генсовета, напомнив, что эта тема также звучала в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. «Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и Интернете, эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», — отметил Турчак.

Он сообщил, что «Единая Россия» до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ. В этой связи секретарь генсовета попросил региональные отделения партии оперативно подготовить предложения и «отработать их с губернаторами». «Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», — заверил Турчак.

Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями.