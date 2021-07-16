СберБанк решил упростить линейку карт, сделав акцент на «СберКарту». Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.

«СберБанк упрощает линейку своих банковских карт и массово внедряет универсальный, удобный и наиболее выгодный для клиентов карточный продукт — «СберКарту». На нее уже приходится 60% новых продаж. Клиентам больше не придется сравнивать условия различных карт СберБанка между собой: «СберКарта» подстроится под их требования к продукту и будет работать на них», — говорится в релизе.

Как поясняется, «СберКарта» заменит старые карточные продукты, однако часть из них остается в линейке, например, «Мир Социальная», «Аэрофлот», «Подари жизнь». При этом клиенты смогут и дальше перевыпускать уже имеющиеся у них карты, отличные от «СберКарты».

Карта обслуживается бесплатно, если тратить по ней от 5 тыс. рублей в месяц либо хранить от 20 тыс. рублей, либо оформить подписку «СберПрайм» или «СберПрайм+». Для получателей регулярных социальных выплат или пенсий карта будет бесплатной в любом случае. Кроме того, «СберКарта» предусматривает льготные тарифы обслуживания для отдельных категорий: молодежи и пенсионеров. По пенсионным поступлениям банк начислит 3,5% на остаток.



Также есть возможность улучшать условия обслуживания, увеличивая сумму трат. В зависимости от уровня расходов и остатка по карте СМС-информирование становится бесплатным; действуют повышенные бонусы «СберСпасибо»: 5% от стоимости покупки в кафе, ресторанах, 5% — в такси, 10% — на АЗС. При достижении максимального уровня «бесплатности» появляется возможность снимать наличные без комиссии в банкоматах по всему миру.



«Для держателей «СберКарты» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» создан удобный интерфейс, который позволяет видеть все условия, тарифы, скидки по своей «СберКарте». Там же есть подсказки, как улучшить условия обслуживания по «СберКарте» или сохранить текущие», — указывают в банке.

Ася ШАЛИМОВА