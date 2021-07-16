Группа «АльфаСтрахование» завершила интеграцию бизнеса страховой компании «Надежда», сообщается в релизе компании «АльфаСтрахование». Компания «Надежда» сдала лицензии в ЦБ РФ и передала свой страховой портфель страховой группе.

Отмечается, что сделка по приобретению 100% акций «Надежды», лидера страхового рынка Красноярского края, была закрыта в октябре 2019 года. В результате интеграции компания «АльфаСтрахование» существенно нарастила свои позиции в Красноярском крае, увеличив долю рынка по итогам 2020 года на 8,1 процентного пункта и сборы — почти в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что позволило компании войти в число лидеров регионального рынка.

Помимо этого, компания получила дополнительный эффект в виде роста лояльной клиентской базы: в 11 раз увеличилось количество клиентов-физлиц и в два раза — число корпоративных клиентов.

По словам гендиректора «АльфаСтрахования» Владимира Скворцова, несмотря на то что интеграция «Надежды» проходила в самый пик пандемии коронавируса, она прошла успешно. «За всю историю группы мы накопили обширную экспертизу с точки зрения неорганического роста, реализовав теперь уже 12 сделок слияния и поглощения на страховом рынке, и приобретение «Надежды» — яркий пример реализации стратегии укрепления позиций группы на региональных рынках за счет приобретения сильных локальных компаний», — пояснил он.

Анна КОМАРОВА