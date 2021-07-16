Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым порядок получения и обмена паспортов станет более удобным для граждан, следует из сообщения на сайте правительства.

Так, срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен на 90 дней. Согласно действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным, напоминают в Кабмине. На период оформления нового паспорта, которое в настоящий момент занимает от десяти до 30 дней, гражданину выдается временное удостоверение личности. Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

«Новое постановление избавит людей от таких неудобств, — подчеркивается в сообщении. — Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится».

Еще одна новация, которую вводит постановление, — продление срока подачи документов для получения паспорта гражданами, достигшими 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.

Указанные нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления.



Еще одно изменение, утвержденное правительством, начнет действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.