Банк России установил требования к автоматическим программам по инвестконсультированию. Согласно указанию , программы робоэдвайзинга должны предоставлять индивидуальные рекомендации клиентам с учетом их инвестиционного профиля. При этом инвестор должен быть информирован об особенностях формирования таких рекомендаций и возможных рисках, а также об условиях их преобразования в поручение брокеру на совершение сделок.

Особое внимание уделено сохранности информации. Программа должна хранить историю действий пользователя и робота-советника, создавать журналы (отчеты) о выданных индивидуальных инвестиционных рекомендациях. А программам автоследования предписано еще фиксировать в памяти записи о поручениях брокеру, которые автоматически преобразованы из рекомендаций. Также важно, чтобы программа обладала защитой от несанкционированного доступа и изменения алгоритма ее работы.

Новые требования вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

«Технологии робоэдвайзинга получают все более широкое распространение на российском финансовом рынке. Регулирование Банка России будет способствовать дальнейшему развитию инноваций, а также обеспечит дополнительную защиту потребителей финансовых продуктов от недобросовестных практик, — отметил директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Михаил Ковригин. — Однако клиенты должны осознавать, что полученная консультация от робота-советника не является прямым указанием для совершения сделок на фондовом рынке. Прежде чем дать поручение брокеру, необходимо проанализировать рекомендацию, взвесить все риски. Если финансовых знаний недостаточно, лучше воспользоваться услугами доверительного управления».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

