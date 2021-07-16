Российские регионы смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых на погашение долгов по рыночным заимствованиям, сообщается на сайте Кабмина. Правила предоставления займов на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что принятое решение позволит субъектам быстрее закрыть свои обязательства и послужит укреплению региональных финансовых систем.

Регионы имеют право выпускать облигации для привлечения рыночного финансирования. По этим ценным бумагам выплачивается купонный доход. Бюджетные кредиты, предусмотренные подписанным постановлением, можно будет направлять на покрытие этих обязательств. Также их разрешается использовать для выплат по кредитам, полученным от коммерческих банков или международных финансовых организаций.

«Льготный бюджетный кредит можно будет получить на срок до 2029 года и выплачивать равными долями с 2025 по 2029 год. Также предусматривается возможность досрочного погашения», — говорится в сообщении.

Заем предоставляется на основании соглашения властей региона с Минфином. При этом регион обязуется ограничить рост долга: его доля не должна превышать 25% от доходов регионального бюджета.

Ранее правительство вдвое увеличило срок предоставления коротких казначейских кредитов, утвердило правила реструктуризации долгов, скорректировало сроки погашения некоторых реструктуризированных задолженностей.

Анна КОМАРОВА