Экономические последствия пандемии в России в целом преодолены, экономика страны в общем восстановилась. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Он обратил внимание на то, что принятые Россией меры позволяют ей уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей. «Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась», — констатировал Путин.

Как напомнил российский лидер, на фоне пандемии в стране был реализован «целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям». При этом он заверил, что РФ готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.