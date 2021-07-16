Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с предложениями по изменению нормативных документов и законодательства для минимизации потерь бюджетных средств от недостроев. Об этом он сообщил в пятницу журналистам во время рабочей поездки в Мордовию, комментируя строительство универсального спортивного зала в Саранске, начатое в 2011 году.

«Если мы не обеспечили финансирование полностью, начинать строительство объекта нельзя, лучше быть честными: нет денег — не начинать. Закон должен быть для всех заказчиков и подрядчиков, чтобы объекты заканчивались в срок. Это наш подход принципиальный. Мы вчера очень подробно председателю правительства об этом доложили, внесли предложения, что нужно изменить в нормативных, законодательных документах, чтобы минимизировать потери бюджета от ненужных строек», — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что сроки строительства любых объектов не должны превышать трех лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в июне подписал распоряжение о выделении свыше 850 млн рублей на строительство универсального спортивного зала в Саранске. В прошлые годы на строительство комплекса из федерального бюджета было направлено более 3 млрд рублей.

Универсальный спортивный зал в Саранске начали возводить в 2011 году, но сроки сдачи неоднократно переносились. Сейчас готовность объекта составляет 84%, открытие запланировано на 2021 год. Новый комплекс будет включать ледовую арену-трансформер, хореографический и гимнастический залы. Здесь будут проходить соревнования по фигурному катанию, хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, боксу. Вместимость арены составит более 7 тыс. зрителей.