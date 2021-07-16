Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ свидетельствует о стабилизации экономической ситуации в стране и росте доходов, говорится в материалах на сайте Минфина со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

«Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов свидетельствуют о стабилизации экономической ситуации в стране и росте доходов. Помимо этого, наблюдается положительная динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов», — отметил Силуанов, выступая на Всероссийском семинаре-совещании «Основные подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в Российской Федерации в 2022—2024 годах», проведенном Минфином РФ.

Он напомнил, что регионам следует не допускать ослабления финансовой дисциплины. Так, при планировании бюджетов на 2022—2024 годы регионам необходимо сдерживать рост долга, не допускать образования просроченной кредиторской задолженности и исполнять принятые бюджетные обязательства. «Пандемия и вызванные ею ограничения внесли серьезные коррективы в работу. Ранее правительством были приняты меры по «смягчению» обязательств регионов и исключению мер ответственности. Однако важно понимать, что постоянное освобождение от финансовой ответственности может привести к снижению бюджетной дисциплины и рискам увеличения долга регионов», — подчеркнул глава Минфина.