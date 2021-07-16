Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск понизился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,0925 рубля. С начала торговой сессии было проведено 33,5 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,0225—74,39725 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,51 рубля, уменьшившись на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 4 тыс. сделок на 207,2 млн евро по курсам от 87,45 до 87,87 рубля за евро.

Рубль чувствует себя комфортно в рыночных разговорах о будущем ужесточении денежно-кредитной политики, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Бакс снижается к 74,11 рубля и может колебаться в рамках 74—75 рублей. Евро торгуется также с понижением к 87,5 рубля и может двигаться в диапазоне 87—88 рублей. Доллар за неделю снизился на 0,16%, курс евро упал на 0,9%», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

