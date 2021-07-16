Российские банки в июне 2021 года снизили уровень одобрения заявок на автокредиты до 36,9%. В последний раз ниже этот показатель был в разгар действия антикоронавирусных ограничений — в апреле и мае 2020 года (27,1% и 30,7%). Об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За месяц уровень одобрения заявок на автокредиты сократился на 2,3 процентного пункта.

Последний раз доля удовлетворенных заявок на автокредиты росла в апреле 2021 года, когда она достигла 42%, но уже в мае снизилась до 39,2%.

Суммарный же уровень одобрения по всем заявкам на розничные кредиты планомерно растет, в июне 2021 года он составил 39,8%. Но из всех типов заявок эта тенденция прослеживается только в запросах на потребительские кредиты, где уровень одобрения в июне вырос до 36,2%. Доля удовлетворенных заявок на ипотеку тоже падает.

Снижение доли одобренных заявок на автокредиты в первую очередь связано с политикой банков, нацеленной на выдачу автокредитов заемщикам хорошего качества, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Долгосрочная тенденция снижения уровня одобрения кредитов на автомобиль наблюдается с 2017 года. «Ранее приоритет у банков был на формирование клиентской базы, сейчас — на качество портфеля», — уточнил Волков.