Наиболее востребованными навыками руководителя являются адаптивность, развитый эмоциональный интеллект и лидерство. Таковы результаты опроса исследовательского центра «Зарплата.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Наиболее востребованными менеджерскими навыками сегодня являются адаптивность — ее упомянули 22% опрошенных, развитый эмоциональный интеллект (19%) и лидерство (17%)», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что остальные доли среди самых востребованных навыков руководителей разделили коммуникативность — 15%, развитые технические навыки для работы в онлайне — 12%, навык командной работы (9%) и опыт управления дистанционными командами (6%).

«Кроме харизмы лидера и умения коммуницировать в формате партнерства сегодня руководителю также важна осознанность, когда он внимателен к себе и к другим — например, умеет «считывать» эмоции, настроение собеседника, а также сглаживать конфликты, выявить у сотрудников признаки апатии или выгорания», — добавила HR-директор «Зарплаты.ру» Вера Маневич.