Средний размер ипотечного кредита впервые превысил 3 млн рублей, увеличившись за июнь на 134 тыс. рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В июне средний размер ипотечного кредита составил 3,02 млн рублей, тогда как еще в мае он был на уровне 2,89 млн рублей (по данным ЦБ, 2,92 млн), а в апреле — 2,86 млн (по данным ЦБ, 2,86 млн). За полугодие показатель увеличился на 403 тыс. рублей, а за год — на 652 тыс.



Среди 30 регионов, в которых заемщики берут наибольшее количество ипотечных кредитов, средняя сумма больше всего выросла в Калмыкии (рост в июне на 12% по сравнению с маем), Мурманской, Архангельской и Томской областях (во всех трех — на 9%). В Москве — на 4%, в Санкт-Петербурге — на 3%.

«На столь быстрый рост среднего размера кредита повлияли прежде всего цены на недвижимость. Если в апреле квадратный метр на вторичном рынке стоил менее 71 тысячи рублей, а на первичном — 92 тысячи рублей, то в мае — уже 73 тысячи и 95 тысяч рублей соответственно. В июне квадратный метр на первичном рынке подорожал до 98 тысяч рублей. Поскольку гражданам пришлось занимать у банков больше средств, то им пришлось увеличить и срок кредитования. За июнь он в среднем увеличился на три месяца — до 18 лет и восьми месяцев», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА