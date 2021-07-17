Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд в мае. Это следует из опубликованных в пятницу документов Минфина США.

Доля долгосрочных облигаций в мае составила 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось 3,5 млрд.

Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд, а в мае — до 14,9 млрд. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 млрд долларов до 5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в мае осталась Япония с показателем 1,26 трлн долларов. Второе место с 1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.